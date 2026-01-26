Twierdził, że uderzyła się podczas nauki chodzenia. Matka dziewczynki i jej partner zatrzymani

Dziewczynka miała uderzyć się w głowę podczas nauki chodzenia. Matka i konkubent trafili do aresztu Źródło: KWP Gdańsk

W piątek przed południem pracownica ośrodka pomocy społecznej powiadomiła policję o niepokojącej sytuacji.. Podczas wizyty w jednym z mieszkań na terenie powiatu lęborskiego zwróciła uwagę na siniaki na twarzy niespełna półtorarocznej dziewczynki.

Partner matki dziecka tłumaczył obrażenia upadkiem z łóżeczka oraz nauką chodzenia. Pracownica socjalna, podejrzewając przemoc, zdecydowała się wezwać policję.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze. Zabezpieczyli dowody oraz ustalili świadków. Przed ich przyjazdem 22-letni konkubent matki opuścił mieszkanie. Do sprawy zatrzymana została 19-letnia matka dziecka.

Dziewczynka została przewieziona do szpitala. Lekarze stwierdzili, że jej zdrowiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jeszcze tego samego dnia dziecko trafiło pod opiekę rodziny zastępczej.

Mężczyzna został zatrzymany jeszcze tego samego dnia Źródło: KWP Gdańsk

"Po południu policjanci ustalili miejsce pobytu 22-latka i zatrzymali go. Zgromadzone materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie mu zarzutów znęcania się psychicznego i fizycznego nad dziewczynką poprzez między innymi uniemożliwianie jej odpoczynku głośnym zachowaniem, uderzanie jej otwartą ręką w głowę i resztę ciała jak również spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei 19-latka będzie odpowiadać za znęcanie się nad dzieckiem poprzez zaniechanie jakichkolwiek działań obronnych" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Matka i konkubent trafili do aresztu

Po weekendzie oboje zostali doprowadzeni do sądu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

