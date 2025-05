Trzylatka omal nie wbiegła na jezdnię. Jej matka była pod wpływem narkotyków

Dziecko bez opieki na ruchliwej ulicy. Matka była pod wpływem substancji odurzających Źródło: KPP Lębork

Przechodzień w ostatniej chwili powstrzymał małe dziecko przed wbiegnięciem na ruchliwą ulicę. Interweniowali policjanci. Matka trzyletniej dziewczynki była pod wpływem narkotyków.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 13 w Lęborku. Policjanci zostali skierowani na ulicę Zwycięstwa w związku ze zgłoszeniem o nietrzeźwej matce, pod opieką której znajdowała się trzyletnia dziewczynka.

"Przechodzień w okolicy Ronda Solidarności zauważył dziecko wybiegające z parku i kierujące się w stronę ruchliwej ulicy. W ostatniej chwili powstrzymał dziewczynkę przed wejściem na przejście dla pieszych. Gdy odnalazł siedzącą w parku na ławce matkę dziecka, nabrał podejrzeń, że może być nietrzeźwa i wezwał mundurowych" - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Lęborku.

Kontakt z 20-letnią matką dziewczynki był utrudniony, a jej mowa bełkotliwa. Kobieta przyznała, że "wciągnęła kreskę".

"Mundurowi wezwali do 20-latki pogotowie ratunkowe i zaopiekowali się dzieckiem do czasu pojawienia się na miejscu babci. Od matki została pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających. Wyniki potwierdziły, że była pod ich wpływem" - wyjaśniła policja.

Matką dziecka zajmie się sąd

O zaistniałej sytuacji policjanci poinformują sąd rodzinny, a matce przedstawią najprawdopodobniej zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. To przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Sytuację rodziny będzie też monitorował dzielnicowy.

