80-latek potrącił 16-latkę na przejściu dla pieszych

czytaj dalej

Nad ranem Piotr wszedł do kotłowni i buchnął na niego ogień. Na szczęście jego żony i trójki dzieci nie było w domu. Rzucił się do ucieczki. Ocalały tylko dokumenty. Sąsiedzi rodziny pomogli posprzątać pogorzelisko i organizują akcje pomocowe. Do zdarzenia doszło we wsi Załuki (woj. podlaskie).