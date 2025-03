72-latek zginął od ciosu nożem, zatrzymano dwie osoby

czytaj dalej

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka zamieścił w mediach społecznościowych wpis opatrzony zdjęciem młodego mężczyzny w komunikacji miejskiej, sugerując, że jest on nielegalnie przebywającym w Polsce migrantem, który stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. "Będę publikował zdjęcia i wpisy, które przesyłają mi zaniepokojeni mieszkańcy. To mój obowiązek" - zapowiedział polityk. Wpis skrytykowała między innymi była radna PiS Małgorzata Jacyna-Witt. "Obrzydliwe szczucie" - skomentowała. Szałabawka post usunął, ale zapowiedział, że to "nie zmienia faktu, że musimy być czujni".