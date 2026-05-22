Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki

|
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Obrońca oskarżonego Antoniego K. o rozpoczynającym się procesie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
W piątek przed Sądem Rejonowym w Kwidzynie ruszył proces Antoniego Zdzisława Kurskiego, syna polityka PiS i byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego. Mężczyzna jest oskarżony o zgwałcenie w 2009 roku dziewięcioletniej Magdaleny. Konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Sąd wyłączył jawność procesu.

Przed Sądem Rejonowym w Kwidzynie ruszył proces Antoniego Zdzisława Kurskiego, który wyraził zgodę na publikację pełnego imienia i nazwiska, ale nie na publikację wizerunku. Mężczyzna stawił się w sądzie wraz z trojgiem obrońców. Jest oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dziewczynki.

Jeszcze przed otwarciem przewodu sądowego prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu złożyła wniosek o utajnienie procesu z uwagi na charakter sprawy. Sąd w piątek przychylił się do tego wniosku i sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami.

Jak podawała wcześniej prokuratura, Antoni Zdzisław Kurski ma zarzuty popełnienia w okresie od maja do sierpnia 2009 r. w krótkich odstępach czasu i w celu wykonania z góry powziętego zamiaru przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletniej poniżej 15. roku życia, mających postać doprowadzenia przemocą oraz przez wykorzystanie zależności emocjonalnej i społecznej do obcowania płciowego.

Synowi byłego prezesa TVP zarzucono popełnienie przestępstwa w 2009 r., a zatem przed wejściem w życie zmian w Kodeksie karnym. Oznacza to, że zgodnie z art. 4 par. 1 k.k. stosuje się wobec niego przepisy obowiązujące w tamtym czasie, jako korzystniejsze dla oskarżonego. W konsekwencji czyn zarzucany oskarżonemu traktowany jest jako występek zagrożony karą od 2 do 12 lat więzienia.

Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem
Źródło zdjęcia: PAP

Według obrony sprawa ma charakter polityczny

- Na tę chwilę nie będziemy ujawniać linii obrony. Mogę powiedzieć tyle, że dawno nie spotkałem się z sytuacją, w której materiał byłby kompletnie chybiony, jeśli chodzi o zarzuty, a mimo to prokuratura, nie uwzględniając wniosków obrońców, skierowała akt oskarżenia - w rozmowie z TVN24 wyjaśnił obrońca oskarżonego Bartosz Lewandowski.

Jak dodał, jego zdaniem sprawa ma charakter polityczny. - Ta sprawa jest aktualnie wykorzystywana politycznie, mówił o tym sam premier. Mój klient nie przyznaje się do zarzucanych czynów. To kłamstwa i pomówienia - podkreślił.

Adwokat ocenił również, że zgromadzona przez prokuraturę dokumentacja w jego ocenie wyklucza możliwość zaistnienia zarzucanych zdarzeń. - Dokumentacja jednoznacznie, w ocenie obrony, wskazuje, że do tych zdarzeń nie mogło, z przyczyn obiektywnych, dojść. Mam nadzieję, że sąd oceni to bardzo krytycznie - zaznaczył.

Bartosz Lewandowski zwrócił także uwagę na rozbieżności w zeznaniach pokrzywdzonej. - Wersja pokrzywdzonej była odmienna w poszczególnych zeznaniach i to w sposób rażący. Stoję na stanowisku, że nie było podstaw do skierowania aktu oskarżenia - powiedział w rozmowie z TVN24.

Sprawa była dwukrotnie umarzana

Przypomnijmy, że zawiadomienie do prokuratury złożyła jesienią 2015 roku matka Magdaleny. Jak wynika z ustaleń śledczych, kobieta wskazała, że Antoni Zdzisław Kurski miał przed laty krzywdzić jej córkę. Rodzina Magdaleny i małżeństwo Kurskich znali się od lat. Wspólnie spędzali wakacje, m.in. w leśniczówce w okolicach Sztumu, w województwie pomorskim. Tam, za zamkniętymi drzwiami, Zdzisław Kurski miał wykorzystywać dziewięcioletnią wtedy Magdalenę.

Śledztwo początkowo prowadzone było w czasie, gdy władzę w Polsce sprawowała Zjednoczona Prawica, Jacek Kurski został prezesem telewizji publicznej, a na czele prokuratury stanął jego kolega z partii Zbigniew Ziobro.

Sprawę dotyczącą syna prezesa PiS szybko przeniesiono do wyższej jednostki, czyli do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie postępowanie zostało dwukrotnie umorzone. Po zmianie władzy w 2023 roku śledztwo wznowiono na wniosek pełnomocnika pokrzywdzonej. W wyniku przeprowadzonej kontroli oceniono, że dwie prokuratorki (prowadząca sprawę Grażyna Wawryniuk i ówczesna szefowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Teresa Rutkowska-Szmydyńska) miały dopuścić się uchybień określonych jako należące do "kategorii najpoważniejszych przestępstw".

Śledztwo w sprawie syna Jacka Kurskiego. Zdzisław K. usłyszy zarzut zgwałcenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śledztwo w sprawie syna Jacka Kurskiego. Zdzisław K. usłyszy zarzut zgwałcenia

Kacper Sulowski

Po wznowieniu postępowania Prokuratura Okręgowa w Toruniu przedstawiła Antoniemu Zdzisławowi Kurskiemu zarzuty, który nazwał je "atakiem na polską prawicę i rodzinę". - Ja nic nie zrobiłem, a atak jest wymierzony w mojego ojca, który jest odważnym politykiem prawicy. Dołożę wszelkich starań, by prawda wyszła na jaw - mówił w rozmowie z TVN24.

W grudniu 2025 roku do Sądu Rejonowego w Kwidzynie wpłynął akt oskarżenia. Tamtejszy sąd chciał przekazać tę sprawę do rozpoznania innemu sądowi- w Gdańsku. Tłumaczono to "ekonomiką procesową". Chodziło o to, że choć sąd w Kwidzynie był właściwy ze względu na miejsce, w którym miało dojść do przestępstwa, to większość osób występujących w sprawie na co dzień przebywa w Gdańsku. Wniosek o przeniesienie sprawy do Gdańska nie został jednak uwzględniony.

TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli pięć posiłków". To ile trzeba?
Wywiad medyczny
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
36 min
pc
Dalej pójdę sama
Archiwum zbrodni
Udostępnij:
Tagi:
Sprawy sądowe w Polscewojewództwo pomorskieProkuraturaPrzestępstwaJacek Kurski
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Dziesięć osób w aucie, zginęli dwaj 18-latkowie. Jechali w bagażniku
Lublin
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
Kraków
Zatrzymanie, cudzoziemcy, straż graniczna
Wpuszczą "setki tysięcy migrantów"? Komu ma pomóc ta ustawa
Michał Istel
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
Polska
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia
Lubuskie
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna? "Mam sprawę zwaną Iranem"
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
Polska
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Maki, pogoda, ciepło, słońce
Lato pod koniec maja. Jak długo z nami zostanie
METEO
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
Polska
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
Wypadek na Puławskiej
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Nowy konsulat USA w Nuuk
Plecami do konsulatu. Tak zareagowali na nową placówkę
Świat
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
Polska
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Świat
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
Świat
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
BIZNES
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
29-letni operator ładowarki był pijany
Wsiadł pijany za stery ładowarki. Do policyjnej kamery pomachał butelkami po alkoholu
WARSZAWA
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Świat
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Polska
Dzieci są badane na miejscu przez załogi karetek
Kierowca autobusu z 37 przedszkolakami gwałtownie zahamował. Dwie osoby trafiły do szpitala
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica