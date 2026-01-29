Logo strona główna
Trójmiasto

Weszła z nożem do przedszkola. Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa

Policja
Kwidzyn (woj. pomorskie)
Źródło: Google Maps
Na terenie przedszkola w Kwidzynie kobieta z nożem w ręku groziła zabiciem dziecka. Została obezwładniona przez nauczycielki. Jak przekazała nam policja, usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

Do zdarzenia doszło 22 stycznia. Jak wynika z informacji, którą otrzymaliśmy na Kontakt24, w jednym z przedszkoli w Kwidzynie jego pracowniczka miała przyjść do placówki, trzymać w ręku nóż i grozić śmiercią dziecku. Inne obecne na miejscu kobiety miały ją obezwładnić i wezwać policję. Internauta usłyszał o zdarzeniu od jednej z mam, której dziecko uczęszcza do przedszkola. Te informacje potwierdziliśmy na policji i w prokuraturze.

"Sfałszowana opinia sanepidu" i dwa miliony miejskiej dotacji

"Sfałszowana opinia sanepidu" i dwa miliony miejskiej dotacji

Klaudia Kamieniarz
Deregulacja w przedszkolach. "Ale nie chcielibyście, żeby dermatolog był chirurgiem?"

Deregulacja w przedszkolach. "Ale nie chcielibyście, żeby dermatolog był chirurgiem?"

Justyna Suchecka

- 22 stycznia zostaliśmy poinformowani o awanturującej się kobiecie, przebywającej na terytorium jednego z przedszkoli w Kwidzynie. Na miejsce został niezwłocznie skierowany patrol policji. Kobieta została przetransportowana karetką w asyście policji do szpitala w Prabutach. Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z usiłowaniem zabójstwa - przekazała starszy aspirant Anna Filar z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. 

Prokuratorskie śledztwo

- Kobieta była zatrudniona w przedszkolu, ale tego dnia przebywała na L4. Weszła z nożem do placówki, ale została obezwładniona. Nikomu nic się nie stało - powiedziała prokurator Anna Grobelna z Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie.

Wiadomo, że w przedszkolnej sali znajdowało się około 10 osób - dzieci i nauczycielki. To właśnie nauczycielki obezwładniły kobietę.

42-latka trafiła do szpitala w Prabutach.

Jak podała prokurator Anna Grobelna, ma wobec niej zostać skierowany wniosek do sądu o areszt. - Sprawa jest prowadzona w kierunku usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka - dodała prokurator Grobelna. Według jej informacji, 42-latka leczyła się wcześniej psychiatrycznie.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

pc

Autorka/Autor: lk, mm

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Sprawy sądowe w PolscePolicjawojewództwo pomorskie
