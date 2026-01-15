Dwie nastolatki zginęły w wypadku, kierował 17-latek bez prawa jazdy. Odpowie przed sądem

Dwie nastolatki zginęły w wypadku. 17-letni kierowca w prokuraturze Źródło: TVN24

Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował w czwartek o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Michałowi G. Chodzi o wypadek, do którego doszło około godziny 2.40 w nocy z 10 na 11 listopada 2025 roku na drodze pomiędzy miejscowościami Kurowo i Choczewko (województwo pomorskie).

- Kierujący pojazdem marki Volkswagen Passat Michał G. nie dostosował prędkości do panujących warunków jazdy, przez co stracił kontrolę nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze drogi i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosły dwie nastoletnie pasażerki - przekazał prokurator Duszyński.

W wypadku zginęły dwie nastolatki Źródło: KP PSP Wejherowo

Jak ustalili śledczy, Michał G. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód którym kierował nie miał aktualnych badań technicznych. Dodatkowo nastolatek w chwili wypadku były w stanie po użyciu alkoholu - badanie wykazało 0,44 promila alkoholu we krwi.

Grozi mu osiem lat więzienia

Michał G. usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Z uwagi na to, że w chwili wypadku miał skończone 17 lat, będzie odpowiadał jak osoba dorosła.

17-letni kierowca został doprowadzony do prokuratury Źródło: TVN24

Michał G. od 12 listopada 2025 roku przebywa w areszcie. Sąd Rejonowy w Wejherowie, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt, tj. do 9 lutego 2026 roku.

Nastolatkowi grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Dwie nastolatki zginęły w wypadku Źródło: KPP Wejherowo

