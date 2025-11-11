Dwie nastolatki zginęły w wypadku. 17-letni kierowca w prokuraturze

W środę około południa 17-latek z powiatu wejherowskiego, który w nocy z poniedziałku na wtorek uderzył autem w przydrożne drzewo, został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. W wypadku zginęły dwie pasażerki jego auta - 16- i 17-latka.
Nastolatek, z uwagi na to, że ma skończone 17 lat odpowiada jak osoba dorosła. Zarzuty, jakie prawdopodobnie usłyszy to zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło na terenie gminy Choczewo w miejscowości Kurowo.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-letni kierujący volkswagenem passatem bez uprawnień, z nieustalonych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie pasażerki pojazdu 16-latka i 17-latka - przekazała nam tuż po zdarzeniu aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
17-latkowi została pobrana krew
Na miejscu wypadku pracowały trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej i dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
Jak dodała Pruchniak, 17-latkowi została pobrana krew do badań. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci pod nadzorem prokuratora.
Autorka/Autor: MAK, ng/ tam, tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24