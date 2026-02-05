Trutka na szczury w przedszkolu, dzieci trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krokowej, w powiecie puckim.
- Dwójka sześciolatków trafiła do szpitala w Pucku. Zostały tam na obserwacji - poinformowała wtedy podkomisarz Patrycja Dombrowska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.
Jak przekazał nam w piątek Jacek Perłak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krokowej, dzieci są już po badaniach i wyszły do domu. - Wszyscy się baliśmy, czy te dzieci nie zjadły tego - mówił.
Sprawą zajmuje się policja
Podkomisarz Patrycja Dombrowska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku również potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że dzieci wyszły ze szpitala, a ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
