Trutka na szczury w przedszkolu, dzieci trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krokowej, w powiecie puckim.

- Dwójka sześciolatków trafiła do szpitala w Pucku. Zostały tam na obserwacji - poinformowała wtedy podkomisarz Patrycja Dombrowska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Jak przekazał nam w piątek Jacek Perłak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krokowej, dzieci są już po badaniach i wyszły do domu. - Wszyscy się baliśmy, czy te dzieci nie zjadły tego - mówił.

Sprawą zajmuje się policja

Podkomisarz Patrycja Dombrowska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku również potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że dzieci wyszły ze szpitala, a ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

