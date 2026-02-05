Trutka na szczury w przedszkolu. Dzieci w szpitalu

Puck (Pomorskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krokowej, w powiecie puckim.

- Dwójka sześciolatków trafiła do szpitala w Pucku. Zostały tam na obserwacji - poinformowała podkomisarz Patrycja Dombrowska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Policja ustala okoliczności, w jaki sposób dzieci uzyskały dostęp do trutki.

Na miejscu było pogotowie ratunkowe oraz policja. Na razie nie ma szczegółowych informacji o stanie zdrowia dzieci.

Opracował Michał Malinowski /tok