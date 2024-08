czytaj dalej

Policyjne polowanie na 20-latka, który miał molestować kobiety w Poznaniu już się zakończyło. Mężczyzna został zatrzymany. Śledztwo w tej sprawie poprowadzi policjantka. Wszystko po to, by poszkodowane mimo wszystko czuły się możliwie komfortowo w tej trudnej sytuacji. Już wiadomo, że ofiarą rowerzysty, który znienacka atakował na ulicy, było co najmniej 20 kobiet. - Prosimy, żeby poszkodowane zadzwoniły do starszej aspirant Karoliny Tokaj-Glińskiej i omówiły z nią to, co się wydarzyło - apeluje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.