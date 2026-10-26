Ośmiolatek potrącony na przejściu dla pieszych
W poniedziałek około godziny 17.15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o wypadku na ulicy Kartuskiej. Na przejściu dla pieszych kierowca osobowego Audi potrącił ośmioletniego chłopca. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala.
61-letni kierowca Audi był trzeźwy.
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Zabezpieczają między innymi monitoring z ulicy Kartuskiej i przesłuchują świadków.
Kierowcy powinni zachować szczególną uwagę w rejonie przejść dla pieszych i dostosować prędkość do warunków na drodze. Pieszym przypominamy o zachowaniu ostrożności przed wejściem na jezdnię i przestrzeganiu zasad bezpiecznego przechodzenia przez przejście. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.
Źródło: tvn24.pl