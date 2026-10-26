Trójmiasto Ośmiolatek potrącony na przejściu dla pieszych

Wypadek w Kościerzynie, ośmiolatek trafił do szpitala Źródło wideo: Policja Kościerzyna Źródło zdj. gł.: Policja Kościerzyna

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W poniedziałek około godziny 17.15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o wypadku na ulicy Kartuskiej. Na przejściu dla pieszych kierowca osobowego Audi potrącił ośmioletniego chłopca. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala.

61-letni kierowca Audi był trzeźwy.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Zabezpieczają między innymi monitoring z ulicy Kartuskiej i przesłuchują świadków.

Kierowcy powinni zachować szczególną uwagę w rejonie przejść dla pieszych i dostosować prędkość do warunków na drodze. Pieszym przypominamy o zachowaniu ostrożności przed wejściem na jezdnię i przestrzeganiu zasad bezpiecznego przechodzenia przez przejście. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. apelują policjanci