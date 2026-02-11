Logo strona główna
Trójmiasto

Napaść pseudokibiców, 31 osób w rękach policji. Pierwsze osoby z zarzutami

Zdjęcie z monitoringu przy hali szkoły
Napaść pseudokibiców. Pierwsze osoby z zarzutami
Źródło: TVN24
Osiem osób usłyszało zarzuty po napaści pseudokibiców w Kościerzynie. W środę przesłuchanych zostanie kolejnych 13 mężczyzn. Sprawcy zaatakowali kibiców innego klubu piłkarskiego, którzy trenowali w wynajętej hali szkoły. Do tej pory zatrzymano 31 osób i - jak mówi policja - będą kolejne zatrzymania.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 19 w hali Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie. Po całonocnej obławie policja zatrzymała 30 osób. Jak przekazał w rozmowie z tvn24.pl asp. szt. Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, we wtorek wieczorem zatrzymana została jeszcze jedna osoba. To osoby w wieku od 16 do 35 lat.

Śledztwo w sprawie pobicia 18 osób nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie. Jak przekazał nam Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, wśród 31 zatrzymanych osób dwie są nieletnie i ich materiały zostaną przekazane do właściwego sądu.

Napaść pseudokibiców. Kamery uchwyciły sprawców
Napaść pseudokibiców. Kamery uchwyciły sprawców

Ośmiu z pozostałych mężczyzn już we wtorek usłyszało zarzuty.

- Do Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie zostało doprowadzonych ośmiu zatrzymanych mężczyzn w wieku od 21 lat do 38 lat. (...) Mężczyznom został przedstawiony zarzut wzięcia udziału w pobiciu 18 ustalonych pokrzywdzonych. Pobicie miało miejsce w Kościerzynie, 9 lutego br. - przekazał Duszyński.

Jak dodał prokurator, na środę zaplanowano czynności z udziałem kolejnych 13 mężczyzn.

Za udział w pobiciu grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. - Przy czym z uwagi na to, że podejrzanym zarzucono popełnienie występku o charakterze chuligańskim zgodnie z treścią art. 57a k.k. dolna granica zwiększona o połowę, tj. w tym wypadku od 6 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat - dodał Duszyński.

Dziesięć osób trafiło do szpitala

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie przekazała w komunikacie, że "otrzymała zgłoszenie o wtargnięciu do obiektu sportowego, wewnątrz którego trenowali zawodnicy. Do wnętrza budynku weszła grupa przejezdnych, w konsekwencji czego doszło do bójki". Dziewięć z dziesięciu osób, które trafiły do szpitala, tego samego dnia wypisało się do domu.

- Do zdarzenia doszło między godziną 19 a 20. Bardzo duża grupa zamaskowanych osób wkroczyła na naszą halę sportową, do jednej z sal gimnastycznych i pobiła się z trenującą grupą - opowiadał w rozmowie z reporterem TVN24 Krzysztof Sowa, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie.

Sprawców zarejestrowała kamera monitoringu szkoły. Nagranie zabezpieczyła policja, ale portal Nowe Pomorze z Kościerzyny otrzymał od internauty zdjęcie z filmu.

Napastników zarejestrował monitoring przy hali szkoły
Napastników zarejestrował monitoring przy hali szkoły
Źródło: Nowe Pomorze Kościerzyna

W hali trenowali kibice innego klubu

Krzysztof Sowa dodał, że w tym okresie halę ich szkoły wynajmował klub sportowy Kaszubia Kościerzyna. Dodał, że osoby te "trenowały tam pięściarstwo".

- Przy analizie monitoringu i niejednokrotnym, osobistym udostępnianiu sali tej grupie mogę to potwierdzić z całą pewnością, że ta dyscyplina sportu przede wszystkim była tam trenowana i to w przekroju wiekowym najróżniejszym - od młodzieży i młodszych dzieci aż po starsze osoby - powiedział nam dyrektor.

Napaść pseudokibiców
Napaść pseudokibiców
Źródło: facebook.com/pomorskapolicja

Łukasz Wróbel, prezes klubu Kaszubia Kościerzyna, przyznał w rozmowie z tvn24.pl, że oni jako klub pomogli wynająć halę swoim kibicom. Podkreślił, że nie są to pseudokibice, a w hali trenowali w "sportowy sposób, a nie chuligański".

- Były to różne dyscypliny: pięściarstwo, gra w koszykówkę, sporty ogólnorozwojowe. Byli tam rodzice ze swoimi dziećmi, salę wynajmowali od września i nigdy nic się nie działo - przekazał nam Wróbel.

Zdjęcie z monitoringu przy hali szkoły
Zdjęcie z monitoringu przy hali szkoły
Źródło: Nowe Pomorze Kościerzyna
Opracowała Marta Korejwo-Danowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Nowe Pomorze Kościerzyna

Tagi:
PseudokibiceKościerzynaPolicjaProkuratura
