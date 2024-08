8-latek topił się na basenie. Sprawę bada policja

Do wypadku doszło w czwartek po godzinie 15:00 na basenie w Kościerzynie (woj. pomorskie). 8-letni chłopiec, wypoczywający na Kaszubach wraz z grupą kolonistów, w pewnym momencie zniknął pod wodą. Jedna z kąpiących się obok osób wyciągnęła go i przekazała ratownikom, którym udało się przywrócić mu czynności życiowe. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Gdańsku, gdzie wprowadzono je w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarze oceniają jego stan jako ciężki.