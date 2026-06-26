Kołobrzeg Policjanci wezwani do agresywnego mężczyzny. 35-latek podczas interwencji zmarł Oprac. Natalia Grzybowska |

Policja w kryzysie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tomeqs/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Około północy z 25 na 26 czerwca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące agresywnego i pobudzonego 35-latka. Z przekazanych mundurowym informacji wynikało, że mężczyzna miał zażyć środki psychotropowe w połączeniu z alkoholem.

Na ulicę Wieniawskiego skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Po przyjeździe funkcjonariusze spotkali jednego ze zgłaszających, który wskazał mieszkanie, w którym przebywał 35-latek.

Jak przekazała podkom. Karolina Seemann z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, mężczyzna był agresywny, rozrzucał przedmioty znajdujące się w mieszkaniu i nie wykonywał poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Według relacji mundurowych stawiał czynny opór, dlatego policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanek. W trakcie interwencji miał wyzywać i kopać funkcjonariuszy.

Po przybyciu ratowników medycznych 35-latek stracił przytomność. Policjanci natychmiast zdjęli mu kajdanki i wspólnie z ratownikami rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo trwającej około godziny akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować.

O zdarzeniu został powiadomiony prokurator. Jak informuje policja, okoliczności interwencji będą wyjaśniane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jej przebieg sprawdzi pion kontrolny policji oraz Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

OGLĄDAJ: TVN24