Nagranie kierowcy, który jechał z otwartymi drzwiami udostępnił w poniedziałek portal PiraciDrogowi.pl. Autor filmu twierdzi, że całą sytuację nagrał w Kiełpinie.

"(...) panu nie chciało się skrobać szyb i wymyślił dobry sposób, aby szybko zawieźć dzieci do szkoły" - napisał nagrywający.

Nagranie zauważyła policjantka

Sprawę badają już policjanci. Mł. asp. Aleksandra Philipp z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach w rozmowie z tvn24.pl przyznała, że ona sama zauważyła nagranie, kiedy tylko pojawiło się w sieci.

- Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych, od razu zostało przeze mnie zabezpieczone - powiedziała oficer prasowa.

Dodała, że funkcjonariusze apelują do kierowców o zapewnienie prawidłowego stanu technicznego pojazdów, szczególnie w czasie zimy i trudnych warunków atmosferycznych.

- Nie mówimy tylko między innymi o dobrym stanie opon, ale również właśnie o odśnieżeniu auta przed jazdą - podkreśliła.

