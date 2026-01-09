"To była zabawka". Rozmawialiśmy z nauczycielką, która wyrzuciła krzyż

Pikieta przed szkołą w Kielnie na Pomorzu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Piątego stycznia wójt gminy Szemud poinformował prokuraturę, że jedna z lokalnych nauczycielek miała wrzucić do kosza krzyż. Trzy tygodnie wcześniej sprawa obiegła media społecznościowe

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku sprawdza, czy doszło do przestępstwa obrazy uczuć religijnych. Grozi za to do dwóch lat więzienia.

Metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda poinformował, że oczekuje "rzetelnych i wyczerpujących wyjaśnień".

Do sprawy odniosła się w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister edukacji Barbara Nowacka . - To błąd, który nie powinien mieć miejsca w szkole. Zachowanie, które jest niedopuszczalne żadną normą społeczną - oceniła.

Przedstawiamy tę sytuację z perspektywy nauczycielki, która do tej pory milczała.

Kielno to niewielka miejscowość w gminie Szemud w powiecie wejherowskim. Na początku 2026 roku usłyszała o niej cała Polska, ale historia, która do tego doprowadziła, zaczyna się wcześniej - w poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku.