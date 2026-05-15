Nauczycielka wyrzuciła do kosza halloweenowy krzyż. Jest decyzja rzecznika dyscyplinarnego

Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Kielno. Awantura o krzyż i powrót nauczycielki do szkoły
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Wejherowo
Koniec postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielce szkoły podstawowej w Kielnie, która wyrzuciła do kosza przedmiot przypominający krzyż. Rzecznik dyscyplinarny umorzył sprawę. Wciąż trwa w tej sprawie prokuratorskie postępowanie.

Rzecznik dyscyplinarny przy wojewodzie pomorskim prowadził postępowanie dyscyplinarne w sprawie nauczycielki z Kielna, która w połowie grudnia wyrzuciła do kosza na śmieci przedmiot w kształcie krzyża. Prawicowe środowiska przekonywały, że doszło do obrazy uczuć religijnych. Przed szkołą zorganizowano nawet pikietę, a wójt gminy Szemud zawiadomił prokuraturę.

Nauczycielka tłumaczyła w rozmowie z TVN24+, że do incydentu doszło w czasie zajęć. - Od początku to było jasne, że to nie jest przedmiot czci religijnej, tylko fragment halloweenowego przebrania - opowiadała. - Zresztą, gdyby to był taki przedmiot, to tym bardziej nie było dla niego właściwie miejsce. Poprosiłam, by tę zabawkę zdjęli, a gdy nie posłuchali, po prostu ją wyrzuciłam - przyznała.

Justyna Suchecka

Sprawa została potraktowana bardzo poważnie, a nauczycielkę zawieszono. Pod koniec stycznia komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie pomorskim uwzględniła jej wniosek o cofnięcie decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków. Postępowanie dyscyplinarne jednak trwało. Teraz nastąpił jego finał, o czym jako pierwsze poinformowało radio TOK FM.

Postępowanie dyscyplinarne umorzone

"Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim w sprawie nauczyciela Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie zostało zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Wyniki prowadzonego postępowania zostały zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego" - przekazał w piątek Pomorski Urząd Wojewódzki.

Urzędnicy wskazali, że wydane postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji. Nauczycielka ma na to siedem dni od dnia doręczenia pisma. Z kolei w przypadku czynu mogącego naruszać prawa i dobro dziecka, zażalenie może złożyć również Rzecznik Praw Dziecka - w terminie 14 dni.

"Ewentualne dalsze kroki w sprawie będą zależały od tego, czy któryś z podanych podmiotów wniesie zażalenie" - zaznaczył PUW.

Trwa dochodzenie prokuratury

To jednak nie koniec sprawy. Jak przekazał lokalny portal "Zawsze Pomorze", w sprawie nauczycielki wciąż toczy się dochodzenie Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Prokurator Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku powiedziała dziennikarzom, że jak dotąd w tej sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Jak informowała nas wcześniej prokuratura, postępowanie dotyczy podejrzenia obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej - krzyża zawieszonego w sali lekcyjnej - polegające na wrzuceniu go do kosza na śmieci.

