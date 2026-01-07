Logo strona główna
Trójmiasto

Awantura o krzyż w szkole. Wójt zawiadomił prokuraturę w sprawie nauczycielki

Krzyż
Wejherowo (woj. pomorskie)
Źródło: Google Earth
Wójt gminy Szemud (Pomorskie) poinformował w środę o złożeniu do prokuratury zawiadomienia w sprawie "rzekomego wyrzucenia krzyża przez nauczycielkę" Szkoły Podstawowej w Kielnie. Kobieta została zawieszona przez dyrekcję placówki.

Według mediów ogólnopolskich i lokalnych do zdarzenia miało dojść 15 grudnia 2025 r. na lekcji języka angielskiego. Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kielnie miała rzekomo zażądać od uczniów zdjęcia krzyża w sali lekcyjnej, a gdy młodzież odmówiła, samodzielnie zdjęła krzyż i wyrzuciła go do kosza na śmieci.

Roman Witold Dambek, radny województwa pomorskiego, przekazał pod koniec grudnia na Facebooku, że o sprawie został powiadomiony m.in. wójt gminy, kurator oświaty, prokuratura i proboszcz lokalnej parafii.

Nauczycielka zawieszona

Wójt gminy Szemud na stronie internetowej urzędu wydał oświadczenie, w którym przekazał, że "w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi rzekomego wyrzucenia krzyża przez nauczycielkę w jednej z sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Kielnie", złożył w tej sprawie "stosowne zawiadomienie" do prokuratury.

Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele

Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele

WARSZAWA
Po pożarze dachu świątynia grozi zawaleniem

Po pożarze dachu świątynia grozi zawaleniem

Lublin

Dodał, że dyrektorka szkoły zawiesiła nauczycielkę w obowiązkach do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zaapelował o powstrzymanie się od spekulacji, mowy nienawiści, rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji oraz publicznych komentarzy, które - jak stwierdził - mogą utrudniać obiektywne ustalenie faktów i eskalować napięcia społeczne.

"Do czasu zakończenia postępowania proszę o zachowanie spokoju, rozwagi i odpowiedzialności w przekazie publicznym" - podkreślił.

Zaznaczył, że "sprzeciwia się niszczeniu, usuwaniu lub znieważaniu jakichkolwiek symboli religijnych, niezależnie od wyznania".

"Gmina konsekwentnie stoi na stanowisku poszanowania wszelkich przekonań religijnych, wzajemnego szacunku oraz dialogu opartego na faktach" - napisał w oświadczeniu wójt gminy Szemud.

Nowy krzyż i wsparcie psychologiczne

Dodał, że w sali, w której był krzyż stanowiący przedmiot niniejszej sprawy, zabezpieczony przez policję jako dowód rzeczowy, zawisł inny krzyż.

Kościół w Pieszycach
Wieloletni proboszcz odchodzi. Biskup o wszczętym dochodzeniu kanonicznym
Wrocław
Kardynał Grzegorz Ryś podczas spotkania rekolekcyjnego archidiecezji łódzkiej, 7 marca 2025 r.
"Jest tak źle, że proste decyzje będą urastać do rangi rewolucji". Co czeka krakowski kościół
Anna Winiarska
Dwoje prawicowych posłów i tylko jeden mikrofon
Przepychanka między politykami o mikrofon. Ksiądz: jestem zachwycony atmosferą
Kielce

Podał również, że w szkole zapewniono pomoc psychologiczną i pedagogiczną wszystkim uczniom, którzy odczuwają taką potrzebę w związku z zaistniałą sytuacją. Z takiego wsparcia mogą także skorzystać rodzice i opiekunowie.

Pomorski kurator oświaty Grzegorz Kryger, cytowany przez Radio Gdańsk, zaapelował o spokój.

- Najważniejsze, żebyśmy zadbali o dobro tych, którzy są w tej sytuacji najważniejsi, czyli o uczniów. Dyrekcja działa w zakresie tego wsparcia, ale także wyprzedza działania, które mogą się wkrótce pojawić - powiedział.

Dodał, że sprawa została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego. Przekazał, że tylko rzecznik ma uprawnienia kontrolne i jest w stanie zweryfikować, jak rzeczywiście wyglądało zdarzenie.

Dyrektorka wyjaśnia okoliczności

Dyrektorka szkoły Joanna Kułaga poinformowała na stronie internetowej placówki, że "prowadzi czynności mające na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności związanych z wydarzeniem, które miało miejsce w naszej szkole przed świętami, tj. 15 grudnia 2025 r.".

Zapewniła, że współpracuje w tej sprawie z organem prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku. "W trosce o dobro społeczności szkolnej, szczególnie uczniów, nie wypowiadam się w tej sprawie przed jej wyjaśnieniem" – napisała.

Podkreśliła, że ma świadomość, iż zdarzenie budzi emocje, ale prosi o powściągliwość w ocenach i zachowanie spokoju. "Moim nadrzędnym celem jest zadbanie o bezpieczeństwo i dobro dzieci, dla których ta sytuacja może być niezrozumiała i budząca lęk" - zaznaczyła.

Dodała, że uczniowie w szkole mogą liczyć na pomoc wszystkich nauczycieli, szczególnie wychowawców, pedagoga i psychologa. Zwróciła się również do rodziców uczniów, prosząc ich, aby "chronili swoje dzieci przed dostępem do niesprawdzonych i szkodliwych dla nich treści, wyciszali emocje i pomagali w skupieniu się na zadaniach sprzyjających ich rozwojowi".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

województwo pomorskiePomorzeSamorządKościół w PolsceKościół katolickiProkuratura
