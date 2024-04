Znaleziono niewybuch ważący pół tony. Ewakuacja mieszkańców

W czwartek w okolicy ul. Kwietniowej i Partyzantów w Kazimierzu (woj. pomorskie) odnaleziono niewybuch. Osoby znajdujące się w promieniu 1,5 km od tego miejsca zostały poproszone, by ewakuowały się z domów i firm do godz. 12.30. - Niewybuch waży około pół tony. Zostanie przewieziony przez saperów do Darłówka - podała specjalista ds. kontaktów wójta i promocji z gminy Kosakowo Marta Seweryn. Zaznaczyła, że uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu zostały autokarami przewiezione do Szkoły Podstawowej w Kosakowie, gdzie będą oczekiwały na odbiór rodziców.