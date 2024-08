Znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Jeden z nich mógł być stratowany przez byka

czytaj dalej

Ważący blisko 2500 karatów, czyli niespełna pół kilograma diament wydobyto w kopalni Karowe w Botswanie. Jest to drugi co do wielkości tego typu kamień znaleziony na świecie. Wartość znaleziska nie została jeszcze oficjalnie wskazana, szacuje się jednak, że może sięgać ponad 40 milionów dolarów.