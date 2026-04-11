Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Noworodek pozostawiony w oknie życia. Chłopczyk trafił do szpitala

|
Okno życia w Kartuzach
Do zdarzenia doszło w Kartuzach
Kilkudniowy chłopiec pozostawiony w oknie życia w Kartuzach na Pomorzu. Dziecko jest teraz pod opieką lekarzy.

W nocy z piątku na sobotę w oknie życia w Kartuzach pozostawiono noworodka. Kilkudniowy chłopiec jest zdrowy i zgodnie ze standardową procedurą trafił na oddział neonatologii.

- Zgłoszenie wpłynęło tuż przed godziną 1 w nocy. Siostry zakonne, które mają pod swoją opieką okno życia, znalazły w nim pozostawione dziecko i wezwały służby. Na miejsce przyjechali policjanci oraz ratownicy medyczni - wyjaśnia Aldona Naczk z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Źródło: Okno Życia w Kartuzach

Noworodek został przewieziony do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. Według informacji policji chłopczyk jest zdrowy, zadbany, dobrze odżywiony i nie ma żadnych obrażeń ani śladów, które mogłyby świadczyć o przemocy.

- Pozostawienie dziecka w oknie życia traktowane jest jako anonimowe i dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich. Jeśli stan zdrowia dziecka nie budzi podejrzeń, organy ścigania nie podejmują prób ustalenia tożsamości rodziców. Jeżeli natomiast istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa (na przykład znęcanie się, porzucenie w stanie zagrożenia życia), policja może wszcząć postępowanie, celem ustalenia tożsamości rodziców lub opiekunów. W tym konkretnym przypadku postępowanie prowadzone jest w sprawie porzucenia dziecka - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Aldona Naczk z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Zgodnie z procedurami po pozostawieniu w oknie życia, dziecko trafia do szpitala na badania. Szpital zawiadamia sąd rodzinny, który rozpoczyna procedurę opiekuńczo-adopcyjną.

To już trzecie dziecko pozostawione w kartuskim oknie życia, które działa od 2014 roku w budynku Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Okno Życia w Kartuzach

Udostępnij:
Tagi:
OKNO ŻYCIAdzieckoKartuzyPolicja
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
