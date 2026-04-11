Trójmiasto Noworodek pozostawiony w oknie życia. Chłopczyk trafił do szpitala Oprac. Rafał Molenda |

Do zdarzenia doszło w Kartuzach

W nocy z piątku na sobotę w oknie życia w Kartuzach pozostawiono noworodka. Kilkudniowy chłopiec jest zdrowy i zgodnie ze standardową procedurą trafił na oddział neonatologii.

- Zgłoszenie wpłynęło tuż przed godziną 1 w nocy. Siostry zakonne, które mają pod swoją opieką okno życia, znalazły w nim pozostawione dziecko i wezwały służby. Na miejsce przyjechali policjanci oraz ratownicy medyczni - wyjaśnia Aldona Naczk z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Okno życia w Kartuzach Źródło: Okno Życia w Kartuzach

Noworodek został przewieziony do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. Według informacji policji chłopczyk jest zdrowy, zadbany, dobrze odżywiony i nie ma żadnych obrażeń ani śladów, które mogłyby świadczyć o przemocy.

- Pozostawienie dziecka w oknie życia traktowane jest jako anonimowe i dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich. Jeśli stan zdrowia dziecka nie budzi podejrzeń, organy ścigania nie podejmują prób ustalenia tożsamości rodziców. Jeżeli natomiast istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa (na przykład znęcanie się, porzucenie w stanie zagrożenia życia), policja może wszcząć postępowanie, celem ustalenia tożsamości rodziców lub opiekunów. W tym konkretnym przypadku postępowanie prowadzone jest w sprawie porzucenia dziecka - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Aldona Naczk z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Zgodnie z procedurami po pozostawieniu w oknie życia, dziecko trafia do szpitala na badania. Szpital zawiadamia sąd rodzinny, który rozpoczyna procedurę opiekuńczo-adopcyjną.

To już trzecie dziecko pozostawione w kartuskim oknie życia, które działa od 2014 roku w budynku Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo.