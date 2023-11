Kilkadziesiąt pożarów na jednym składowisku w ciągu trzech lat. "Zagrożenie jest wielkie"

Wójt: sam nie wiem, co dalej

- To jest wielkie zagrożenie, powtarzam to niezmiennie od lat, jeżeli dojdzie do pożaru tych wszystkich hałd, to nikt nie będzie w stanie tego ugasić. Obok połacie lasu, zabudowania gospodarskie wokół składowiska, jednostki wojskowe w odległości trzech kilometrów - to jest naprawdę ogromne zagrożenie - powiedział wójt gminy Cewice Jerzy Bańka. I dodał: - Koszt usunięcia odpadów to 40 milionów złotych, obecny budżet gminy to 70 tysięcy złotych. Jeśli gmina pokryje te koszty, to będzie musiała zaciągnąć dług albo stanie się niewypłacalna. Sam nie wiem, co dalej. Wykorzystałem wszystkie możliwości.