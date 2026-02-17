Sprawa zabójstwa Anny Prus. Archiwum X szuka świadków zbrodni sprzed ponad 30 lat Źródło: KGP

Komenda Główna Policji w ramach kampanii "Archiwum X - Nie przestajemy szukać!" przypomniała sprawę 21-letniej Anny Prus z Kamienia Pomorskiego, której życie zostało brutalnie przerwane w nocy z 2 na 3 października 1993 roku w Kamieniu Pomorskim. Choć od zdarzenia minęło ponad trzydzieści lat, pytania o sprawcę i przebieg tamtej nocy wciąż pozostają otwarte. "Celem kampanii jest przypomnienie, że za każdą niewyjaśnioną sprawą stoją realni ludzie i ich historie oraz zachęcenie świadków do dzielenia się informacjami" - informuje KGP.

Ciało leżało w wagonie kolejowym

Anna miała 21 lat, mieszkała z rodzicami w Kamieniu Pomorskim i pracowała w Dziwnowie w zakładzie przetwórstwa rybnego. Bliscy i znajomi wspominają ją jako osobę pogodną, otwartą, serdeczną i ufającą ludziom, która marzyła o założeniu rodziny i wychowywaniu dzieci. Tuż przed śmiercią planowała obchodzić swoje urodziny - jednak planów tych nie zdążyła zrealizować.

Miejsce odnalezienia rzeczy Anny Prus Źródło: KGP

3 października 1993 roku ciało Anny zostało znalezione przez pracownika kolei w jednym z wagonów towarowych na bocznicy kolejowej w Kamieniu Pomorskim. Śledczy ustalili, że kobieta została pobita, zgwałcona i uduszona. Sprawca lub sprawcy liczyli prawdopodobnie na to, że pusty wagon odjedzie w składzie pociągu, co utrudniłoby odnalezienie ciała.

Zwłoki Anny znaleziono w wagonie towarowym Źródło: KGP

Policja przeprowadziła szerokie dochodzenie obejmujące m.in. Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków. Przesłuchano ponad 500 świadków, wykonano liczne ekspertyzy medyczne i kryminalistyczne, jednak sprawcy nie udało się ustalić.

Archiwum X ponownie analizuje materiał

Choć rodzina Anny nie żyje, bliscy i znajomi wciąż czekają na to, by sprawca został ukarany. Funkcjonariusze Archiwum X ponownie analizują zgromadzony materiał dowodowy, korzystając z nowoczesnych metod kryminalistycznych i narzędzi analitycznych.

Damski but znaleziony w okolicach miejsca zbrodni Źródło: KGP

Policja apeluje do świadków lub osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o wydarzeniach w dniach 2-3 października 1993 roku w Kamieniu Pomorskim, Dziwnowie lub okolicach. "Każda informacja, nawet z pozoru błaha, może przyczynić się do zakończenia sprawy" - mówi prowadzący śledztwo funkcjonariusz.

Osoby posiadające wiedzę na temat zdarzenia proszone są o kontakt pod numerem telefonu +48 509 985 025 lub mailowo: archiwumx@policja.gov.pl. Policja zapewnia pełną anonimowość.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok