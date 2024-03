W zeszłym roku mógł korzystać z pomocy asystenta przez 70 godzin w miesiącu. W tym roku liczba ta skurczyła się do zaledwie 24 godzin. Takie sygnały jak ten od pana Grzegorza, który jeździ na wózku, docierają z całego kraju. Chociaż rządowe finansowanie asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami rośnie, to zwiększa się też liczba chętnych, stąd też godziny są obcinane. Ministerstwo ma nadzieję, że uda się znaleźć pieniądze. Jest też pomysł na rozwiązanie systemowe.

Grzegorz Wojak z Władysławowa, który napisał do nas na Kontakt 24, stracił sprawność gdy miał 17 lat. To był wypadek podczas zaliczenia z wychowania fizycznego. Od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim.

Niezależność i chwila wytchnienia

Pomoc skurczyła się diametralnie

Jak dowiadujemy się w Ośrodku Pomocy Społecznej we Władysławowie, gdzie pan Grzegorz składał wniosek, w zeszłym roku z programu korzystało 21 osób, które miały do dyspozycji 6300 godzin. W 2024 roku z pomocy asystentów korzysta już 25 osób. A godzin jest mniej – 4780. W urzędzie wojewódzkim, który dostaje rządowe pieniądze na realizację programu (i przekazuje je takim podmiotom jak wspomniany OPS we Włodawie) dowiadujemy się natomiast, że w 2024 roku finansowanie zostało zmniejszone o 45 procent.

Lawinowo rośnie liczba chętnych

Według danych ministerstwa, o ile w 2019 roku z programu korzystało 112 osób, to w 2022 roku liczba ta wynosiła 37,7 tysięcy, a w 2023 roku sięgnęła aż 75 tysięcy, by w 2024 roku wzrosnąć do około 100 tysięcy. W 2023 roku program kosztował 660 mln zł, w 2024 roku jest to już 985 mln zł.