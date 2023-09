Leśnicy chcą wyciąć las i planują inwestycję. Komentarze po naszym śledztwie

Nadleśnictwo Wejherowo planuje w Juracie na Półwyspie Helskim inwestycję, pod którą do wycinki miałby pójść las - ustalił dziennikarz tvn24.pl Tomasz Słomczyński. Politycy obozu rządzącego twierdzą, że o sprawie nie wiedzą, były minister rolnictwa przekonuje, że "drzewa nie są niczym wyjątkowym", a obecny wiceminister pozdrawia leśników i mówi o Donaldzie Tusku. - To traktowanie państwa jak prywatnego folwarku, rodzina na swoim - komentuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Hanna Gill-Piątek.

Tomasz Słomczyński wykazał w swoim tekście dążenie leśników do zmiany funkcji tego obszaru i umożliwienie jego zabudowy na cele noclegowe. Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku - zwierzchnią wobec Nadleśnictwa Wejherowo - kieruje Bartłomiej Obajtek, brat Daniela Obajtka, prezesa Orlenu. "W ciągu ostatnich lat media donosiły o szeregu inwestycji, jakie bracia realizowali, między innymi na Pomorzu" - napisał Słomczyński. Chodzi między innymi o pensjonaty. Czy rządzący mają świadomość, co planują Lasy Państwowe na półwyspie?

"Drzewo nie jest niczym wyjątkowym"

Artur Molęda pytał o planowaną inwestycję między innymi Krzysztofa Ardanowskiego, szefa prezydenckiej rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, a także byłego ministra rolnictwa. - To wszystko zależy od decyzji władz lokalnych, od tego, czy ten hotel jest potrzebny, czy to w jakiś sposób rozwija Juratę - odpowiedział. I dodał: "Lasy są również uprawami. Mitologizowanie lasów, mówienie, że to jest coś wyjątkowego cennego... Lasów się więcej sadzi niż wycina".