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Trójmiasto

Wykolejenie wagonów pociągu towarowego. Ruch wstrzymany

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Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejone wagony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Na stacji kolejowej w Jezierzycach Słupskich (Pomorskie) wykoleiło się sześć wagonów pociągu towarowego. Do zdarzenia doszło podczas jazdy manewrowej. Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez stację został wstrzymany.

W sobotę po godzinie 12.30 służby otrzymały informację o wykolejeniu się sześciu wagonów pociągu towarowego na stacji Jezierzyce Słupskie, na trasie między Słupskiem a Lęborkiem.

Jak poinformował Rafał Wilgusiak z PKP PLK, ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez stację został wstrzymany.

- Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lębork. Na miejsce skierowano służby kolejowe i specjalistyczny sprzęt do wkolejania wagonów. Powołano komisję kolejową, która wyjaśni okoliczności zdarzenia - przekazał Rafał Wilgusiak.

Sześć wagonów wypadło z torów
Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie pociągu towarowego
Źródło zdjęcia: TVN24

Wykolejenie podczas przestawiania składu

Młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku potwierdził, że przed godziną 13 policjanci otrzymali zgłoszenie w tej sprawie.

- Podczas przestawiania składu na drugi tor doszło do wykolejenia sześciu wagonów. W wyniku zdarzenia zablokowany został przejazd kolejowy oraz linia kolejowa prowadząca do Słupska. Badania alkomatem wykazały, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało - poinformował policjant. Jak dodał, utrudnienia mogą potrwać nawet kilkanaście godzin ze względu na konieczność użycia specjalistycznego sprzętu do usunięcia skutków zdarzenia.

Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne na Portalu Pasażera i na stronach internetowych przewoźników.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pociągiwojewództwo pomorskieSłupsk
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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