Trójmiasto Jest wstępna przyczyna pożaru chińskiego marketu w Czersku

Pożar sklepu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku Źródło: KP PSP w Chojnicach

- Pożar udało się powstrzymać i ugasić. Ogień nie rozprzestrzenił się na inne budynki, ale konstrukcja hali w wyniku działania wysokich temperatur nie nadaje się do użytkowania - poinformował obecny na miejscu kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Spłonęła większa część hali - informuje kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku Źródło: TVN24

- Było duże zadymienie i konieczna była ewakuacja mieszkańców, ale wszyscy wrócili już do swoich domów. W powietrzu nie ma przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia zanieczyszczeń - dodał kpt. Andrzej Piechowski.

Przyczyny pożaru

- Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia, do którego doszło podczas prac budowlanych prowadzonych na sąsiedniej działce - powiedziała Magdalena Zblewska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. - Dokładny przebieg zdarzeń, które doprowadziły do pożaru ustalają biegli - dodaje.

Ogień pojawił się około godziny 9. Źródło: KP PSP w Chojnicach

Ogień pojawił się rano

Pożar wybuchł we wtorek po godzinie 9. w sklepie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku. Pojawiło się duże zadymienie. Strażacy i policjanci ewakuowali około 50 osób z domów w promieniu 300 metrów od miejsca pożaru. Mieszkańcy zostali przewiezieni do świetlicy w pobliskiej szkole podstawowej. Sześć osób zgłosiło problemy z oddychaniem. Zajęli się nimi obecni na miejscu ratownicy medyczni. Trzy osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Relacja Joanny Knop z Komendy Powiatowej PSP w Chojnicach Źródło: TVN24

Ogień zajął obszar około 1800 metrów kwadratowych powierzchni.

Pożar w Czersku. Jest duże zadymienie Źródło: BORYTUCHOLSKIE24.INFO

Przed godziną 13. strażacy poinformowali o tym, że pożar został opanowany i nie rozprzestrzenia się. Zniszczona hala prawdopodobnie będzie rozebrana.