16 osób straciło dom. Dach został całkowicie zniszczony
Do zdarzenia doszło w miejscowości Jazowa, w gminie Nowy Dwór Gdański. O godzinie 00:44 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze domu wielorodzinnego. W przeszłości budynek służył kiedyś jako szkoła, natomiast teraz dom zamieszkiwało 9 rodzin.
Jeszcze przed przybyciem na miejsce pierwszych zastępów z obiektu ewakuowało się 16 osób - 13 dorosłych i troje dzieci. Młodzi trafili pod opiekę rodzin, które zabrały je do swoich mieszkań. Nikt nie został poszkodowany
Na miejscu zadysponowano łącznie 15 zastępów straży pożarnej. Biorący udział w akcji starszy kapitan Sebastian Żywicki, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze powiedział, że z ogniem walczyło ponad 50 funkcjonariuszy PSP i druhów z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Akcja gaśnicza w Jazowej wciąż trwa
Działania ratowniczo-gaśnicze nadal trwają, ale pożar został już zlokalizowany. Jak podała kapitan Anna Piechowska, oficer prasowa nowodworskiej straży, ze strefy zagrożenia wyniesiono łącznie 11 butli z propanem-butanem, każda o pojemności 11 kilogramów.
- Na ten moment wiadomo, że dach i poddasze budynku zostały całkowicie zniszczone. Szczegółowe okoliczności, w tym przyczyny wybuchu pożaru, wyjaśniać będzie policja po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych - przekazała Piechowska.