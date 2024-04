czytaj dalej

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek stwierdził, że "sytuacja prawna, do której doprowadził marszałek Sejmu" wymaga tego, by kierować przyjmowane przez Sejm ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że "sytuacja nie zniknie", jeśli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną europosłami.