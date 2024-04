Wtorek to trzeci dzień poszukiwań Rafała Zyski podejrzanego o zabójstwo żony. Zwłoki 40-letniej kobiety znaleziono w niedzielę w Jagatowie (woj. pomorskie). Miała rany kłute, ciało znalazła osoba bliska.

Poszukiwania podejrzanego o zamordowanie 40-letniej kobiety w Jagatowie trwają od niedzieli. To mąż ofiary - 43-letni Rafał Zyska. Policja opublikowała jego wizerunek. Według policji poszukiwany mężczyzna może przebywać na terenie powiatu gdańskiego. Funkcjonariusze przeczesują okoliczny teren. W akcji uczestniczą policjanci z psami, wykorzystywane są drony oraz policyjny śmigłowiec. Przeprowadzane sa także kontrole samochodów.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów

W poniedziałek prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mężczyźnie zarzutów zabójstwa i skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Jeżeli sąd podejmie decyzję o areszcie dla podejrzanego, będzie to podstawą do wydania listu gończego.