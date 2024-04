Szczegóły zatrzymania Rafała Z. "Ukrywał się pod stertą ubrań"

Mężczyzna został zatrzymany wczoraj wieczorem na terenie powiatu gdańskiego we wsi Kłodawa. Wcześniej o tym, że może to być poszukiwany Rafał Z. policję poinformował właściciel budynku gospodarczego, do którego mężczyzna miał wejść.

Ukrył się pod stertą ubrań

- Wczoraj przed godziną 19 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie od mieszkańca powiatu gdańskiego, właściciela jednej z posesji, że do budynku gospodarczego, ktoś się prawdopodobnie włamał i może tam przebywać. Zgłaszający obawiał się, że może to być poszukiwany 43-latek. Dyżurny skierował natychmiast na miejsce patrol policji z komisariatu policji w Trąbkach Wielkich. Policjanci podczas przeszukiwania tego budynku gospodarczego znaleźli ukrywającego się pod stertą ubrań mężczyznę - był to 43-latek poszukiwany w sprawie o zabójstwo - opisuje moment zatrzymania młodszy aspirant Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. I dodaje: - Mężczyzna podczas zatrzymania nie stawiał oporu, policjanci zatrzymali go i udzielili niezbędnej pomocy przedmedycznej, posiadał on obrażenia mogące świadczyć o samookaleczeniu. Został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa pod nadzorem policjantów, dalsze czynności będą wykonywane przez prokuraturę. Rzecznik policji mówił, że 43-latek był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. Jeszcze dzisiaj ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim, gdzie zostanie przesłuchany.