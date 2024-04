czytaj dalej

Melania Trump "wpadła we wściekłość", gdy dowiedziała się, że jej mąż przekazał pieniądze gwieździe filmów dla dorosłych. Jednocześnie teraz twierdzi, że proces w tej sprawie jest "niesprawiedliwy" - pisze "New York Times". Dziennik wskazuje też, co może zniechęcać żonę Donalda Trumpa do udziału w kampanii wyborczej.