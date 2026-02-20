Logo strona główna
Trójmiasto

Handel ludźmi i pranie brudnych pieniędzy. Kilka osób zatrzymanych, zabezpieczono miliony złotych

Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Źródło: Straż Graniczna
Straż Graniczna zatrzymała osiem osób w związku ze śledztwem dotyczącym między innymi handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy. Służby zabezpieczyły pieniądze, złoto, numizmaty i biżuterię o wartości 3,6 miliona złotych oraz kilkadziesiąt kont bankowych, na których było ponad 3,8 miliona złotych. Do tej pory zidentyfikowano kilkadziesiąt ofiar handlu ludźmi, ale mogło być ich znacznie więcej.

Osiem osób zostało zatrzymanych, a sześć trafiło już do aresztu. To efekt przeprowadzonych 11 lutego na szeroką skalę działań funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach śledztwa dotyczącego m.in. handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze przeszukali 17 lokali mieszkalnych i usługowych oraz kilkanaście samochodów w województwie pomorskim. Zabezpieczyli pieniądze, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię o łącznej wartości 3,6 mln zł. Śledczy zabezpieczyli też 28 kont bankowych z przeszło 3,8 mln zł. W trakcie wykonywania czynności znaleziono również przedmiot przypominający broń palną oraz niewielkie ilości narkotyków.

Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Źródło: Straż Graniczna

W trakcie działań dwukrotnie miały miejsca na gdańskich ulicach próby ucieczki. Ścigane pojazdy prowadzone przez Ukraińca i Polaka nie zatrzymały się do kontroli. Mundurowi musieli użyć broni. Dopiero przestrzelenie opon tych pojazdów skutecznie je unieruchomiło i pozwoliło ująć uciekinierów. Nikt nie odniósł obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej.

Ofiarami głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu od 2024 roku rozpracowywali kilkunastoosobową grupę przestępczą, na której czele stali Ukrainiec i Polak. Składała się ona głównie z obywateli Ukrainy, Polski i Uzbekistanu. Grupa wykorzystywała spółki zarejestrowane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami do popełniania przestępstw, między innymi handlu ludźmi.

Proceder polegał na wykorzystywaniu ludzi do pracy o charakterze przymusowym z zastosowaniem przemocy i gróźb, wprowadzenia w błąd oraz nadużycia stosunku zależności i wykorzystania krytycznego położenia ofiar. Ofiarami byli głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, w przeważającej części Kolumbijczycy. Sprawcy werbowali ich już na terytorium państw ich pochodzenia, a następnie pozornie delegowali do pracy w Polsce z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych poza granicami UE. W terminie objętym postępowaniem sprawcy zwerbowali około 2 tysięcy cudzoziemców, których przetrzymywali do czasu przetransportowania do miejsc wykonywania pracy.

Zatrzymanie podejrzanych w sprawie handlu ludźmi
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna

Do tej pory zidentyfikowano 50 ofiar handlu ludźmi. W toku śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili również materiał wskazujący na prowadzoną działalność przestępczą tzw. prania brudnych pieniędzy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi. Za handel ludźmi grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Elblągu 6 osób zostało aresztowanych na okres 3 miesięcy. Na dwie osoby został nałożony środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Materiał dowodowy zebrany w toku czynności związanych z przeszukaniem stanowić będzie podstawę do dalszego rozszerzenia zarzutów, ustalenia uszczupleń należności Skarbu Państwa wynikających z podatku CIT, PIT, VAT.

Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Źródło: Straż Graniczna

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są dalsze zatrzymania w tej sprawie.

W działaniach uczestniczyli mundurowi z Placówki Straży Granicznej w Elblągu wraz z innymi funkcjonariuszami z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, grupami realizacyjnymi Wydziałów Zabezpieczenia Działań Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadwiślańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, a także eksperci od wykrywania i zwalczania zagrożeń cyberbezpieczeństwa z Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej SG.

Opracował Kuba Koprzywa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna

Straż Granicznahandel ludźmiElblągUkrainaUzbekistanUnia EuropejskaGdańskKolumbia
