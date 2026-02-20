Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim Źródło: Straż Graniczna

Osiem osób zostało zatrzymanych, a sześć trafiło już do aresztu. To efekt przeprowadzonych 11 lutego na szeroką skalę działań funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach śledztwa dotyczącego m.in. handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze przeszukali 17 lokali mieszkalnych i usługowych oraz kilkanaście samochodów w województwie pomorskim. Zabezpieczyli pieniądze, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię o łącznej wartości 3,6 mln zł. Śledczy zabezpieczyli też 28 kont bankowych z przeszło 3,8 mln zł. W trakcie wykonywania czynności znaleziono również przedmiot przypominający broń palną oraz niewielkie ilości narkotyków.

W trakcie działań dwukrotnie miały miejsca na gdańskich ulicach próby ucieczki. Ścigane pojazdy prowadzone przez Ukraińca i Polaka nie zatrzymały się do kontroli. Mundurowi musieli użyć broni. Dopiero przestrzelenie opon tych pojazdów skutecznie je unieruchomiło i pozwoliło ująć uciekinierów. Nikt nie odniósł obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej.

Ofiarami głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu od 2024 roku rozpracowywali kilkunastoosobową grupę przestępczą, na której czele stali Ukrainiec i Polak. Składała się ona głównie z obywateli Ukrainy, Polski i Uzbekistanu. Grupa wykorzystywała spółki zarejestrowane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami do popełniania przestępstw, między innymi handlu ludźmi.

Proceder polegał na wykorzystywaniu ludzi do pracy o charakterze przymusowym z zastosowaniem przemocy i gróźb, wprowadzenia w błąd oraz nadużycia stosunku zależności i wykorzystania krytycznego położenia ofiar. Ofiarami byli głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, w przeważającej części Kolumbijczycy. Sprawcy werbowali ich już na terytorium państw ich pochodzenia, a następnie pozornie delegowali do pracy w Polsce z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych poza granicami UE. W terminie objętym postępowaniem sprawcy zwerbowali około 2 tysięcy cudzoziemców, których przetrzymywali do czasu przetransportowania do miejsc wykonywania pracy.

Do tej pory zidentyfikowano 50 ofiar handlu ludźmi. W toku śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili również materiał wskazujący na prowadzoną działalność przestępczą tzw. prania brudnych pieniędzy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi. Za handel ludźmi grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Elblągu 6 osób zostało aresztowanych na okres 3 miesięcy. Na dwie osoby został nałożony środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Materiał dowodowy zebrany w toku czynności związanych z przeszukaniem stanowić będzie podstawę do dalszego rozszerzenia zarzutów, ustalenia uszczupleń należności Skarbu Państwa wynikających z podatku CIT, PIT, VAT.

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są dalsze zatrzymania w tej sprawie.

W działaniach uczestniczyli mundurowi z Placówki Straży Granicznej w Elblągu wraz z innymi funkcjonariuszami z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, grupami realizacyjnymi Wydziałów Zabezpieczenia Działań Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadwiślańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, a także eksperci od wykrywania i zwalczania zagrożeń cyberbezpieczeństwa z Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej SG.

