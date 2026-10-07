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Groził urzędnikowi śmiercią za zwrócenie uwagi. Teraz grożą mu trzy lata więzienia

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19-latek potracił pieszą i uciekł z miejsca (zdj. ilustracyjne)
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Źródło wideo: UKE
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Policjanci zatrzymali 43-latka, który kierował groźby karalne wobec pracownika Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Podczas interwencji mężczyzna nie reagował na polecenia i stawiał bierny opór. Teraz grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 1 października w budynku urzędu paszportowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał kierować groźby pozbawienia życia i zdrowia wobec jednego z urzędników. Miał on zwrócić uwagę sprawcy, aby ciszej rozmawiał przez telefon.

Rozjuszony 43-latek zacząć grozić urzędnikowi pozbawieniem życia i zdrowia. Niewiele lepiej było po przyjeździe na miejsce policji. - Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i stawiał bierny opór. Policjanci zastosowali wobec niego siłę fizyczną i obezwładnili go - podaje mł. asp. Edyta Krefta, oficer prasowy KMP w Gdańsku.

Gdańszczaninowi grożą trzy lata pozbawienia wolności

Funkcjonariusze przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 43-letniemu gdańszczaninowi zarzutu kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

- Urzędnik państwowy wykonujący zadania o charakterze merytorycznym i decyzyjnym jest traktowany jako funkcjonariusz publiczny na gruncie polskiego prawa karnego. Jego znieważenie stanowi przestępstwo ścigane z urzędu, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności - tłumaczy Krefta.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaGdańsk
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