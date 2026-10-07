Trójmiasto Groził urzędnikowi śmiercią za zwrócenie uwagi. Teraz grożą mu trzy lata więzienia Oprac. Damian Nowicki |

Hejt w sieci. Kampania #keepCTRL (wideo archiwalne) Źródło wideo: UKE Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło 1 października w budynku urzędu paszportowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał kierować groźby pozbawienia życia i zdrowia wobec jednego z urzędników. Miał on zwrócić uwagę sprawcy, aby ciszej rozmawiał przez telefon.

Rozjuszony 43-latek zacząć grozić urzędnikowi pozbawieniem życia i zdrowia. Niewiele lepiej było po przyjeździe na miejsce policji. - Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i stawiał bierny opór. Policjanci zastosowali wobec niego siłę fizyczną i obezwładnili go - podaje mł. asp. Edyta Krefta, oficer prasowy KMP w Gdańsku.

Gdańszczaninowi grożą trzy lata pozbawienia wolności

Funkcjonariusze przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 43-letniemu gdańszczaninowi zarzutu kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

- Urzędnik państwowy wykonujący zadania o charakterze merytorycznym i decyzyjnym jest traktowany jako funkcjonariusz publiczny na gruncie polskiego prawa karnego. Jego znieważenie stanowi przestępstwo ścigane z urzędu, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności - tłumaczy Krefta.