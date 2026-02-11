Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Kolizja radiowozu z autem osobowym. Policjant trafił do szpitala

Wypadek z udziałem radiowozu w Gościcinie
Do zdarzenia doszło w powiecie wejherowskim
Źródło: Google Maps
We wtorek wieczorem w Gościcinie (woj. pomorskie) policyjny radiowóz zderzył się z samochodem osobowym, a jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala. Wstępne ustalenia wskazują, że radiowóz jadący na pilną interwencję mógł wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

We wtorek chwilę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej nr 468 w miejscowości Gościcino (woj. pomorskie) policyjny radiowóz zderzył się z samochodem marki Volkswagen Up. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Wejherowskiej i Równej. Jeden z policjantów został przewieziony do szpitala.

Wypadek z udziałem radiowozu w Gościcinie
Wypadek z udziałem radiowozu w Gościcinie
Źródło: TVN24

Na miejscu funkcjonariusze prowadzili działania związane z ustalaniem okoliczności zdarzenia oraz zabezpieczeniem terenu. Sprawdzili także stan trzeźwości uczestników - obaj kierowcy byli trzeźwi.

Wypadek z udziałem radiowozu w Gościcinie
Wypadek z udziałem radiowozu w Gościcinie
Źródło: TVN24

Wstępne ustalenia policji

Jak podaje policja, sprawa będzie prowadzona jako wykroczenie polegające na spowodowaniu kolizji drogowej, ponieważ nikt z uczestników nie odniósł poważnych obrażeń ciała.

- Wstępne ustalenia wskazują, że pojazd policyjny mógł wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle, co jest obecnie przedmiotem prowadzonego postępowania w sprawie o wykroczenie - poinformowała asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śmiertelny wypadek na krajowej "50"
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
Poważny wypadek na S7
Trzy osoby ranne po zderzeniu na S7. Policja: kierowca pijany
WARSZAWA
Przejechał przez opadające rogatki i uderzył w budynek
Przejechał przez opadające rogatki, uderzył w budynek i pijany uciekł do koleżanki
Rzeszów
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Drogi w PolscePomorzePolicjakolizja
Czytaj także:
Siedziba Prokuratury Krajowej
Łapówka za prezydencki akt łaski. Zarzuty dla trzech osób
Kraków
Gezani
Gezani uderzył. Są ofiary śmiertelne
METEO
pap_20260211_0CH
Szefowa KE: niektóre kraje wciąż akceptują korespondencję wyłącznie faksem
BIZNES
Straż miejska dostała zgłoszenie o "nielegalnej budowli"
Dostali zgłoszenie o "nielegalnej budowli". Chodziło o wykonane przez dzieci igloo
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
On się bawi, inni cierpią. To nie jest nagranie w przyspieszonym tempie
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"
Polska
Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia
Były prezes spółki komunalnej odpowie za nielegalne składowisko odpadów
Katowice
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji poświęconej programowi SAFE
Szef MON o "próbie obrzydzenia programu SAFE". "Fakty są po naszej stronie"
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant poskarżył się, że musi sprzątać, ogrzewać i odśnieżać. Odwołano komendanta
Olsztyn
Donald Tusk
Tusk: w obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do Rady Pokoju
Polska
imageTitle
Polscy kombinatorzy szykują się do drugiej części rywalizacji
RELACJA
Trzech mężczyzn zatrzymanych przy granicy
Próba uprowadzenia 23‑latki. Pościg policji zakończył się przy granicy
Wrocław
Pociągi wróciły po 14 latach do Ciechocinka
Pociągi wróciły do znanego uzdrowiska, ale zamiast dworca jest kontener
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Król Franjo koronowany po raz trzeci. Wielki wyczyn Von Allmena
EUROSPORT
Kierowca wyprzedzał przed pasami
Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nagranie ku przestrodze
Katowice
Upadła przed komendą, policjanci ruszyli na pomoc
Złapała się za klatkę piersiową, upadła przed komendą. Nagranie
Białystok
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
BIZNES
Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności
Szarpał nastolatka w autobusie, wyrwał mu telefon i saszetkę z pieniędzmi
Białystok
Ambassador Bridge, w tle Gordie Howe International Bridge
Wojna o most. W tle spotkanie człowieka Trumpa z miliarderem
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
WARSZAWA
imageTitle
Na metę wjechał tyłem. Kontrowersyjna radość ze złota
EUROSPORT
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę
Poznań
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
BIZNES
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
BIZNES
Thomas Rose
"Byłoby nam trudno to zaakceptować". Ambasador USA o Braunie
Polska
Działania ABW (zdjęcie ilustracyjne)
Przygotowania do "masowego zamachu". 18-latek może spędzić wiele lat za kratami
Polska
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
WARSZAWA
Donald Trump
"Zdecydowanie za duży". Co zasłoni łuk Trumpa?
smartfon w ręce kobiety
Newslettery coraz popularniejsze. Najważniejsze informacje codziennie w twojej skrzynce
Ciekawostki
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica