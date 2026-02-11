Kolizja radiowozu z autem osobowym. Policjant trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w powiecie wejherowskim Źródło: Google Maps

We wtorek chwilę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej nr 468 w miejscowości Gościcino (woj. pomorskie) policyjny radiowóz zderzył się z samochodem marki Volkswagen Up. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Wejherowskiej i Równej. Jeden z policjantów został przewieziony do szpitala.

Na miejscu funkcjonariusze prowadzili działania związane z ustalaniem okoliczności zdarzenia oraz zabezpieczeniem terenu. Sprawdzili także stan trzeźwości uczestników - obaj kierowcy byli trzeźwi.

Wstępne ustalenia policji

Jak podaje policja, sprawa będzie prowadzona jako wykroczenie polegające na spowodowaniu kolizji drogowej, ponieważ nikt z uczestników nie odniósł poważnych obrażeń ciała.

- Wstępne ustalenia wskazują, że pojazd policyjny mógł wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle, co jest obecnie przedmiotem prowadzonego postępowania w sprawie o wykroczenie - poinformowała asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

