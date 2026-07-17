Nietrzeźwa nastolatka przewróciła się na hulajnodze. Trafiła do szpitala
We wtorek późnym wieczorem policjanci zostali wezwani do centrum Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie) po zgłoszeniu o zakłócaniu ciszy nocnej przez grupę młodzieży. Na miejscu okazało się, że doszło do wypadku z udziałem nastolatki poruszającej się hulajnogą elektryczną.
Jak przekazała Komenda Powiatowej Policji w Gołdapi, funkcjonariusze wstępnie ustalili, że dziewczynka przejeżdżała przez jezdnię i chciała wjechać na chodnik. W pewnym momencie uderzyła w krawężnik, straciła panowanie nad hulajnogą i przewróciła się.
Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili nastolatce pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Decyzją ratowników dziewczynka została przewieziona do szpitala. Badania wykazały, że doznała urazu twarzoczaszki oraz uzębienia.
W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili również, że kierowała hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości. Ponadto poszkodowana nie posiadała karty rowerowej, ani kasku ochronnego.
Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich. Zbada zarówno okoliczności samego zdarzenia, jak i sposób sprawowania opieki przez rodziców nastolatki.