Trójmiasto Nietrzeźwa nastolatka przewróciła się na hulajnodze. Trafiła do szpitala Oprac. Natalia Grzybowska |

Jak bezpiecznie korzystać z hulajnogi? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kamil Smyk/Shutterstock

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We wtorek późnym wieczorem policjanci zostali wezwani do centrum Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie) po zgłoszeniu o zakłócaniu ciszy nocnej przez grupę młodzieży. Na miejscu okazało się, że doszło do wypadku z udziałem nastolatki poruszającej się hulajnogą elektryczną.

Jak przekazała Komenda Powiatowej Policji w Gołdapi, funkcjonariusze wstępnie ustalili, że dziewczynka przejeżdżała przez jezdnię i chciała wjechać na chodnik. W pewnym momencie uderzyła w krawężnik, straciła panowanie nad hulajnogą i przewróciła się.

Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili nastolatce pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Decyzją ratowników dziewczynka została przewieziona do szpitala. Badania wykazały, że doznała urazu twarzoczaszki oraz uzębienia.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili również, że kierowała hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości. Ponadto poszkodowana nie posiadała karty rowerowej, ani kasku ochronnego.

Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich. Zbada zarówno okoliczności samego zdarzenia, jak i sposób sprawowania opieki przez rodziców nastolatki.

Źródło: Google Maps

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