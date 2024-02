Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku stanął Radosław Gac, były trener w Zespole Wychowania i Kształcenia w Stężycy, sygnalista i bohater reportażu tvn24.pl o nieprawidłowościach w placówce. Gac stanął po stronie młodych piłkarzy, którzy skarżyli się na mobbing ze strony innego trenera - Michała C. Po publikacji sprawą zajęła się prokuratura, która uznała, że C. faktycznie dopuścił się przestępstwa i skierowała akt oskarżenia do sądu. Równolegle proces sygnaliście (i jeszcze jednemu trenerowi) wytoczyła gmina, która twierdzi, że ich wypowiedzi zaszkodziły szkole i mogły wystraszyć sponsorów.

Sąd: albo ugoda, albo długie oczekiwanie

- Myślę, że nie dojdziemy do ugody, ale zobaczmy, co (sąd - red.) przygotuje za tydzień. Nie byłem usatysfakcjonowany z oświadczeń, które proponowała gmina. Zależy mi, żeby obie strony przyznały się do błędów. Trwa kampania samorządowa i gminie cała sprawa nie jest na rękę - komentował już po rozprawie Radosław Gac.

Pozwy dla sygnalistów

Prokuratura potwierdza: w szkole był mobbing

Zarówno dyrektor szkoły w Stężycy oraz prezes klubu piłkarskiego Radunia Stężyca zapewniają, że oskarżony trener Michał C. nie pracuje z młodzieżą. Tymczasem w rundzie jesiennej rozgrywek Michał C. oficjalnie występował (co potwierdzają ogólnie dostępne dokumenty) jako trener przygotowania fizycznego Raduni Stężyca. To zespół seniorski, więc co do zasady grają w nim zawodnicy pełnoletni. Jednak z naszych informacji wynika, że razem z seniorami pod kierownictwem Michała C. trenują młodsi piłkarze, którzy nie mają jeszcze 18 lat (ma być ich co najmniej trzech).