W domu miał wiatrówkę, 52-latek jest podejrzewany o zabicie psa
Do zdarzenia doszło we wtorek w jednej z miejscowości w gminie Łęczyce. Jak przekazała Anetta Potrykus, oficer prasowa wejherowskiej policji, w związku z uśmierceniem psa został zatrzymany 52-latek.
- Podczas przeszukania pomieszczeń należących do mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli wiatrówkę, mogącą mieć związek ze zdarzeniem. Policjanci przesłuchali zgłaszającą, wykonali oględziny oraz zabezpieczyli martwego psa i przekazali do badań weterynaryjnych – informuje rzeczniczka.
Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock