Trójmiasto W domu miał wiatrówkę, 52-latek jest podejrzewany o zabicie psa Anna Winiarska |

Wejherowo (woj. pomorskie)

Do zdarzenia doszło we wtorek w jednej z miejscowości w gminie Łęczyce. Jak przekazała Anetta Potrykus, oficer prasowa wejherowskiej policji, w związku z uśmierceniem psa został zatrzymany 52-latek.

- Podczas przeszukania pomieszczeń należących do mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli wiatrówkę, mogącą mieć związek ze zdarzeniem. Policjanci przesłuchali zgłaszającą, wykonali oględziny oraz zabezpieczyli martwego psa i przekazali do badań weterynaryjnych – informuje rzeczniczka.

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

