Pogoda na majówkę. Kolejne dni będą zachęcać do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przyczyni się do tego zarówno wysoka temperatura, jak i słoneczna aura. O to, co jeszcze czeka nas w długi majowy weekend, zapytaliśmy synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego.