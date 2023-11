Znaleziono zwłoki kobiety. Służby wyjaśniają okoliczności jej śmierci

czytaj dalej

Jacek Cichocki zostanie nowym szefem Kancelarii Sejmu. Jego kandydaturę zaopiniowała we wtorek sejmowa komisja regulaminowa. - Poznałem go jako wybitnego analityka, szefa Ośrodka Studiów Wschodnich, człowieka, który doskonale zarządzał procesami i wiedzą, służąc radą wszystkim organom, niezależnie od tego, skąd się wywodziły - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia o Cichockim podczas obrad komisji. Dodał, że jest to "człowiek o nieposzlakowanej uczciwości". Wcześniejsza szefowa kancelarii Agnieszka Kaczmarska podała się do dymisji w ubiegłą środę.