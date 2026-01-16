Zginął w niejasnych okolicznościach, jego majątek przejął były gangster. Decyzja prokuratury

Gdynia Źródło: Google Earth

Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał, że postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Pucku po śmierci Stanisława W. zostało zakończone 29 grudnia 2025 roku wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego.

- Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne - podkreślił prokurator.

Ciało Stanisława W. znalazł krewny rankiem 31 stycznia 2025 r. w domu w Kosakowie pod Gdynią. Starszy mężczyzna miał obrażenia głowy i ranę kłutą potylicy. W pomieszczeniu, gdzie znaleziono zwłoki, był bałagan. W tle śmierci rolnika jest spór o atrakcyjne działki - siedem hektarów gruntów w Kosakowie i Kazimierzu koło Gdyni wartych co najmniej osiem milionów złotych, które w niejasnych okolicznościach przejął bratanek - gdyński gangster Rajmund W. ps. Mundek.

Biegli nie wykluczyli wypadku ani udziału osób trzecich

Postępowanie po śmierci rolnika w prokuraturze w Pucku wszczęto w sprawie zabójstwa, ale śledczy zastrzegali, że kwalifikacja prawna czynu może się zmienić. Wątpliwości w sprawie dostarczyła też opinia biegłych lekarzy, którzy nie wykluczali obrażeń i śmierci mężczyzny na skutek wypadku bądź udziału osób trzecich. Ich zdaniem obie wersje były równie prawdopodobne. W końcu jednak prokuratura zdecydowała o umorzeniu postępowania.

Z aktualnych ksiąg wieczystych prowadzonych dla gospodarstwa zmarłego wynika, że właścicielką całości jego majątku została Agnieszka W., żona "Mundka", prawomocnie skazanego szefa gangu z Gdyni.

We wszystkich tych księgach wieczystych wciąż figurują ostrzeżenia o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zakazanie żonie Rajmunda W. zbywania, obciążania i wydzierżawiania tych nieruchomości względem osób trzecich na czas trwania przywołanego postępowania sądowego.

Kobieta ponownie została wpisana jako właścicielka do ksiąg wieczystych na skutek wyroku Sądu Najwyższego z lutego 2024 roku. Przy podstawie wpisu jej prawa własności wskazano umowę darowizny z 2011 roku, której ocenę ważności będzie znów przeprowadzał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Majątek warty osiem milionów złotych

Sprawa dotycząca siedmiu hektarów gruntów nad morzem w Kosakowie i Kazimierzu koło Gdyni zaczęła się 15 lat temu. Stanisław W. miał 40 tysięcy złotych długu u znajomego, wtedy zjawił się u niego bratanek Rajmund W. - Tak skutecznie mnie nastraszył, że zgodziłem się na przepisanie jednej działki za spłacenie długu - opowiadał w 2020 roku dziennikarzowi PAP Stanisław W.

W 2011 roku akty notarialne związane z przejęciem majątku w Kosakowie i Kazimierzu zostały sporządzone przez notariusz Hannę W. Nie dotyczyły one jednak jednej działki, a wszystkich jego gruntów - siedmiu hektarów nad morzem.

Stanisław W., jak twierdził, przez kilka lat nie wiedział, że poza jedną działką wartą około 200 tysięcy złotych przepisał na rzecz bratanka cały majątek. Nie miał też świadomości, że Rajmund W. jest dobrze znanym policji złodziejem samochodów.

Walka o działki

W 2017 roku - po wielu latach procesu - przestępca został prawomocnie skazany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku na osiem lat więzienia za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, kradzieże luksusowych aut, przemyt kilograma kokainy i wyłudzenie 30 tysięcy złotych kredytu.

W 2014 roku rolnik złożył pozew o unieważnienie aktów notarialnych do sądu. W 2017 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał zabezpieczenie pozwu i "Mundek" oraz jego żona nie mogli dysponować działkami.

W październiku 2020 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie unieważnił umowy notarialne zawarte w 2011 roku, w których rolnik wbrew swojej woli wyzbył się majątku.

W uchylonym wyroku sędziowie SA w Gdańsku nie skupili się na próbie oszustwa, a podnieśli nieważność aktów notarialnych, bo "Mundek" miał z żoną rozdzielność majątkową i nie mogli wspólnie przejąć działek w Kosakowie i Kazimierzu.

Tych argumentów nie podzielił w werdykcie z lutego 2024 roku Sąd Najwyższy. Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Rajmunda W. i Agnieszki W. SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

