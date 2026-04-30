Znalezione na chodniku zdjęcie Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

Do nietypowego odkrycia doszło w sobotę, 25 kwietnia, w Gdyni. Na chodniku u zbiegu ulic Świętojańskiej i Armii Krajowej przechodzień natknął się na archiwalne zdjęcie, które najprawdopodobniej pochodzi z czyjegoś rodzinnego albumu.

- Mężczyzna przyniósł zdjęcie do nas. Tłumaczył, że na tej fotografii jest ktoś w mundurze i być może rodzina jest w jakiś sposób związana ze służbą - powiedział Tadeusz Gruchalla-Wensierski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdyni.

- To był wietrzny dzień i w związku z tym powstaje przypuszczenie, że fotografia mogła wypaść komuś z kieszeni lub torby na chodnik - dodaje Tadeusz Gruchalla-Wensierski.

Zdjęcie jest niewielkie i z łatwością mieści się w portfelu. Na fotografii widać siedzącą przy stole rodzinę. Jedna z osób jest w mundurze.

Archiwalne zdjęcie rodzinne znalezione na chodniku w Gdyni Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdyni

- Trudno nam ustalić pochodzenie fotografii i liczymy na pomoc Internautów. Pomóżmy przywrócić tę cenną pamiątkę do jej prawowitych rąk - apeluje Tadeusz Gruchalla-Wensierski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna prosi o kontakt osoby, które rozpoznają fotografię lub wiedzą, do kogo może należeć. Z właścicielem zdjęcia można skontaktować się za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, dzwoniąc pod numer 58 524 20 10 w godzinach 6:30–14:30.