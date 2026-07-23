Trójmiasto Zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Po 15 latach zatrzymali 37-latka - męża i ojca dwójki dzieci Oprac. Michał Malinowski |

Gdynia. Po 15 latach dzięki profilowi DNA udało się ująć podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej Źródło zdj. gł.: KWP w Gdańsku

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Jak podała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, do zatrzymania doszło we wtorek rano. W środę po południu Sąd Rejonowy w Gdańsku aresztował podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej.

Mężczyzna od razu wiedział, o jaką zbrodnię chodzi i przyznał się do morderstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej. W prokuraturze jednak, poza przyznaniem się do zabójstwa, nie chciał nic więcej wyjaśniać.

Po 15 latach dzięki profilowi DNA udało się ująć podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

W chwili morderstwa Michał S. miał 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary w Gdyni Dąbrowie. Dziś ma żonę i dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym. Pracował i nigdy nie był notowany przez policję.

Po 15 latach dzięki profilowi DNA udało się ująć podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Gdynia. Zabójstwo Izy Strzałkowskiej

Do zabójstwa doszło 23 sierpnia 2011 r. w Gdyni. Ciało dziewczynki, która wieczorem odprowadziła swoją koleżankę na przystanek autobusowy, znaleziono w lasku w dzielnicy Dąbrowa, 300 metrów od bloku, gdzie mieszkała. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli profil DNA potencjalnego sprawcy.

Jak podała prokuratura, właśnie dzięki profilowi DNA udało się zatrzymać podejrzanego. Trudność w wykryciu sprawcy zabójstwa wynikała jednak z tego, że do zdarzenia doszło przy braku bezpośrednich świadków, a wyizolowany profil DNA sprawcy nigdy nie pojawił się w dostępnych bazach danych.

Po 15 latach dzięki profilowi DNA udało się ująć podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

- W śledztwie w sprawie zabójstwa Izabeli Strzałkowskiej zastosowana metoda genealogii genetycznej miała charakter wykrywczy, a nie stricte dowodowy. Ekspertyza z zakresu genealogii genetycznej nie jest dowodem sprawstwa - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak. Dodał, że w wyniku dalszej dwuletniej pracy biegłych, prokuratora i funkcjonariuszy policji, po wykonaniu analiz genetycznych i zebraniu licznych informacji metrykalnych, doszło do wytypowania konkretnego mężczyzny, jako prawdopodobnego podejrzanego o zabójstwo Izy Strzałkowskiej