Wziął 150 tys. zł za ustawienie przetargu. Wpadł na gorącym uczynku

Mężczyzna próbował wykorzystać fakt, że drugi oferent był zdeterminowany, by kupić działkę w ramach przetargu. Ta stanowiła bowiem jedyną drogę dojazdową do realizowanej przez niego inwestycji o wartości ponad 15 milionów złotych. Do zatrzymania mężczyzny doszło w jednej z gdyńskich restauracji w momencie przyjmowania przez niego łapówki.