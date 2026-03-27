Wszedł na teren elektrowozowni, by fotografować pociągi. Został zatrzymany

Do zdarzenia doszło w Gdyni

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja wyjaśnia okoliczności wtargnięcia 38-letniego obywatela Węgier na teren Elektrowozowni Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdyni, do którego doszło we wtorek przy ul. Morskiej w Gdyni Chyloni.

Jak wynika ze zgłoszenia, patrol SOK zauważył mężczyznę fotografującego pociągi na ogrodzonym terenie. Według ustaleń funkcjonariuszy 38-latek wszedł na teren zakładu przez furtkę.

- Teren, na który wszedł 38-latek, jest ogrodzony i odpowiednio oznakowany jako niedostępny dla osób nieuprawnionych - poinformował asp. Marek Kobiałko, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.

Z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na nieuprawnionym wdarciu się na teren zamknięty, mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do gdyńskiej jednostki, gdzie usłyszał zarzut naruszenia miru domowego.

Apel funkcjonariuszy

Policja przypomina, że trwa akcja "Tor", która ma poprawić bezpieczeństwo na obszarach kolejowych oraz przeciwdziałanie nieuprawnionemu wstępowi na tereny infrastruktury kolejowej.

Funkcjonariusze apelują o przestrzeganie przepisów i zachowanie szczególnej ostrożności przy obiektach kolejowych.