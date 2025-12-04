Logo strona główna
Trójmiasto

Pożar aut w hali garażowej. Prokuratura wszczęła śledztwo

Pożar hali garażowej na gdyńskim Witominie
Śledztwo po pożarze samochodów w hali garażowej w Gdyni
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w hali garażowej na gdyńskim Witominie. Spłonęło wtedy osiem samochodów, a kilkanaście innych zostało uszkodzonych. Ze względu na dobro śledztwa, prokurator nie mówi o szczegółach.

Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia pożaru, który zagrażał mieniu w wielkich rozmiarach zdrowiu i życiu wielu ludzi. Chodzi o pożar w hali garażowej, który wybuchł 1 grudnia nad ranem na Witominie w Gdyni.

- Jest to czyn z art. 163 par. 1 kk. Przeprowadzenie śledztwa prokurator powierzył komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. Funkcjonariusze tej komendy już od 1 grudnia prowadzili na miejscu zdarzenia czynności procesowe. Zabezpieczali ślady, dokonywali oględzin. Natomiast z uwagi na to, że śledztwo jest w początkowej fazie i mając na uwadze jego dobro, w chwili obecnej nie mogę przekazać więcej informacji na temat jego przebiegu - mówi Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Przestępstwo z tego artykułu zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

Pożar hali garażowej na gdyńskim Witominie
Pożar hali garażowej na gdyńskim Witominie
Źródło: KM PSP w Gdyni

Spłonęło osiem samochodów

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Pożar wybuchł w wielopoziomowej hali garażowej. Zgłoszenie o zdarzeniu policjanci przyjęli o godz. 1.20 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Spłonęło osiem samochodów, a kilkanaście zostało uszkodzonych. Ogień uszkodził też instalację elektryczną.

Nie było osób poszkodowanych. Pomoc medyczna została udzielona kobiecie i dziecku, ale osoby te nie zostały przetransportowane do szpitala.

Pożar hali garażowej na gdyńskim Witominie
Pożar hali garażowej na gdyńskim Witominie
Źródło: KM PSP w Gdyni
pc

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Gdyni

PożarysamochodyGdyniaStraż pożarna
