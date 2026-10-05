Trójmiasto W Oslo obrabowali jubilera i z łupem wsiedli na prom. Akcja w gdyńskim porcie Damian Nowicki |

Aspirant Marek Kobiałko o zatrzymaniu podejrzanych o napad w Oslo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Gdyni

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1 października dwaj mężczyźni zagrozili nożem pracownikowi sklepu jubilerskiego i zabrali wyroby ze złota o wartości kilkuset tysięcy koron norweskich. Z ustaleń norweskiej policji wynikało, że uciekli samochodem, a potem wsiedli na prom płynący do Gdyni.

Błyskawicznie wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania, a biuro SIRENE norweskiej policji (zajmujące się współpracą międzynarodową ze służbami innych krajów w ramach Strefy Schengen) skontaktowało się z Komendą Główną Policji.

Kolejne kroki dwóch Rumunów były monitorowane.

Napad na jubilera w Oslo, zatrzymanie w gdyńskim porcie Źródło zdjęcia: KMP w Gdyni

49 łańcuszków oraz gotówka

- Policjanci potwierdzili, że poszukiwani znajdują się na pokładzie promu, który rano miał dotrzeć do portu. Ustalili również, że po zejściu na ląd planowali dalszą podróż autobusem - przekazał asp. Marek Kobiałko, oficer prasowy policji w Gdyni.

2 października o godz. 7.15, gdy pasażerowie promu schodzili na ląd, na obywateli Rumunii czekali już policjanci.

Mężczyźni w wieku 31 i 37 lat zostali zatrzymani. W bagażach mieli 49 złotych łańcuszków ze złota i srebra oraz gotówkę w walucie rumuńskiej i norweskiej. Jeszcze tego samego dnia na wniosek prokuratury Okręgowej w Gdańsku sąd zastosował wobec nich tymczasowe areszty na dwa miesiące.