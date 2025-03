Używał prawa jazdy wydanego przez ZSRR

W trakcie policyjnej interwencji okazało się, że zatrzymany do kontroli drogowej mężczyzna posługuje się nieważnym dokumentem wydanym jeszcze przez ZSRR. Kierujący został ukarany mandatem, jednak to nie koniec jego kłopotów. Równocześnie do sądu został skierowany wniosek o ukaranie go za kierowanie bez uprawnień.