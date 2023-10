Twierdził, że widział Grzegorza Borysa. 19-latek usłyszał zarzuty utrudniania śledztwa i został objęty dozorem

- Podejrzany miał palić ognisko i grozić nożem mężczyźnie, który go zauważył. Na miejsce od razu skierowano policjantów, którzy nie potwierdzili tego zgłoszenia - dodała Kamińska.

W piątek późnym popołudniem na trójmiejskich forach internetowych pojawiły się informacje, że w okolicach Łężyc i Zbychowa widziano patrole policji i Żandarmerii Wojskowej. Sołectwo Nowy Dwór Wejherowski ostrzegało mieszkańców na swoim koncie na Facebooku: "Drodzy mieszkańcy naszych okolic, prosimy nie wychodzić na spacery do okolicznych lasów i w miarę możliwości pozostać w domach. Na trasie Reda-Zbychowo odbywają się poszukiwania i wzmożone prace służb mundurowych (prawdopodobnie chodzi o Grzegorza Borysa, ojca zabitego 6-latka z Gdyni). Prosimy nie utrudniać pracy służbom poszukiwawczym".

19-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do pięciu lat więzienia

19-latek usłyszał zarzuty utrudniania śledztwa

Jak poinformowała wieczorem rzeczniczka KWP w Gdańsku Karina Kamińska, policjanci od razu mieli podejrzenie, że mają do czynienia z fałszywym zgłoszeniem.

- Natomiast każda informacja wymaga dokładnego sprawdzenia. Policjanci ustalili, że na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który celowo wprowadził w błąd policjantów, podając nieprawdziwą informację. Policjanci ustalili sprawcę tego przestępstwa - jest to mieszkaniec woj. warmińsko-mazurskiego - podała Kamińska. W piątek późnym wieczorem 19-letni mieszkaniec Ełku został zatrzymany. Mężczyzna odpowie za utrudnianie postępowania karnego dotyczącego zabójstwa oraz czynności poszukiwań podejrzanego Grzegorza Borysa prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku Wydział ds. Wojskowych, pomagając sprawcy przestępstwa, w ten sposób, że przekazywał funkcjonariuszom policji z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni fałszywe informacje o miejscu pobytu Grzegorza Borysa, to jest o czyn z art. 239 par. 1 Kodeksu karnego. Mężczyźnie grozi kara od sześciu miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.